Україна збільшила експорт та імпорт - Держстат

В Україні з січня по липень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів збільшився на 28,6% - до 37,24 млрд доларів, а експорт виріс на 33,4% - до 35,51 млрд доларів, повідомляє Кореспондент.

За даними Державної служби статистики зовнішньоторговельні операції в січні-липні цього року проводилися з 228 країнами. Найбільше товарів за сім місяців Україна експортувала в:

Китай - на 4,99 млрд доларів (на 36,5% більше, ніж за той же період 2020 року),

Польщу - на 2,89 млрд доларів (на 67,6% більше),

Туреччину - на 2,08 млрд доларів (на 58,5% більше).

Найбільше на зовнішніх ринках було продано:

чорних металів - на 7, 54 млрд доларів (на 66,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року)

зернових - на 5,16 млрд доларів (на 4,4% більше);

жирів і масел тваринного або рослинного походження - на 3,77 млрд доларів (більше на 10,4%).

Найбільше товарів імпортовано з:

Китаю - на 5,53 млрд доларів (на 27,3% більше),

Німеччині - на 3,34 млрд доларів (на 13,3% більше),

Росії - на 2,9 млрд доларів (на 12,3% більше).

Найбільше Україна імпортувала автомобілі, обладнання та механізми, паливо, мінеральні добрива, нафту і продукти її перегонки, продукція хімічної галузі.