СБУ закрила справи про посягання на життя Зеленського

СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину, повідомляє Сьогодні.

У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена до суду. У пресцентрі уточнили, що з дня інавгурації Зеленського в 2019 році проводили досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях про зазіхання на життя президента по ст. 112 КК України і в двох виробництвах за фактом погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента по ст. 346 КК України.

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