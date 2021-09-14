СБУ закрила справи про посягання на життя Зеленського
СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину, повідомляє Сьогодні.
У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена до суду. У пресцентрі уточнили, що з дня інавгурації Зеленського в 2019 році проводили досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях про зазіхання на життя президента по ст. 112 КК України і в двох виробництвах за фактом погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента по ст. 346 КК України.
З них:
- одне кримінальне провадження за ст. 346 КК України направлено до суду з обвинувальним актом
- дві кримінальні провадження у ст. 112 КК України закриті за відсутністю складу кримінального злочину
- в трьох кримінальних виробництвах досудове розслідування поки триває.