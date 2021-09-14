СБУ закрила справи про посягання на життя Зеленського

СБУ закрила справи про посягання на життя Зеленського

СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину, повідомляє Сьогодні.

У трьох справах досудове розслідування триває, одна справа направлена до суду. У пресцентрі уточнили, що з дня інавгурації Зеленського в 2019 році проводили досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях про зазіхання на життя президента по ст. 112 КК України і в двох виробництвах за фактом погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента по ст. 346 КК України.

З них:

  • одне кримінальне провадження за ст. 346 КК України направлено до суду з обвинувальним актом
  • дві кримінальні провадження у ст. 112 КК України закриті за відсутністю складу кримінального злочину
  • в трьох кримінальних виробництвах досудове розслідування поки триває.
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