ДТП у Туреччині з українцями - дипломат прокоментував стан постраждалих

Унаслідок зіткнення туристичного та шкільного автобусів, що сталося в провінції Мугла, у лікарні залишаються четверо громадян України, решта постраждалих повернулися до готелів, де відпочивали, повідомляє Укрінформ.

Про це виданню повідомив консул України в Анталії Емір Рустамов, який відвідав постраждалих громадян України у лікарні в Муглі.

«Госпіталізували чотирьох громадян України: двох жінок і двох чоловіків. Решта постраждалих отримали легкі травми й після надання медичної допомоги їх відправили до готелів» , - розповів Рустамов.

За словами дипломата, найважчі травми отримали громадянки України: «одна з них має відкритий перелом руки й була прооперована, у другої - травми хребта й зараз вона лежить у корсеті».

«За прогнозами лікарів, наприкінці тижня стан здоров'я всіх чотирьох дозволить їм повернутися до України. На моє прохання до керівництва провінції Мугла, всі госпіталізовані громадяни України перебувають в одній із найкращих лікарень Мугли «Юджелен» , - розповів Рустамов.

Разом із Консулом України в Анталії потерпілих відвідало керівництво Почесного консульства України в Муглі.