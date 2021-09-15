Військових США зобов'язали прищепитися від COVID-19 до 15 грудня

Всі солдати діючої служби США пройдуть вакцинацію від коронавірусу до 15 грудня. Про це заявили в армії, повідомляє РБК-Україна.

Як передає NBC News, генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дінгл заявив, що це питання життя і смерті.

"Це буквально питання життя і смерті для наших солдатів, їх сімей і спільнот, в яких ми живемо" , - заявив він.

Він також зазначив, що обов'язкову вакцинацію для солдатів вводять через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

"Кількість випадків захворювання і смертей продовжують викликати занепокоєння в міру поширення варіанту "Дельта", що робить захист військ за допомогою обов'язкової вакцинації пріоритетом здоров'я і готовності для всієї армії" , - говорить Дінгл.

В першу чергу будуть вакцинувати чинних військових, а підрозділи резерву і Національної гвардії будуть повністю вакциновані до 30 червня 2022 року.

Автор: Наталья Скороход