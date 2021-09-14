Новинський провів службу з главою РПЦ в честь героя РФ
12 вересня позафракційний депутат Вадим Новинський, як диякон УПЦ МП, взяв участь в богослужінні в російському Санкт-Петербурзі, присвяченому національному герою Росії, князю Олександру Невському, повідомляє Ліга.net.
Богослужіння пройшло 12 вересня в Свято-Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври. Його зробив глава РПЦ Кирило. Раніше Новинський в ефірі російського православного телеканалу Спас розповів, що висвятили його в диякони 7 квітня 2020 року. За його словами, зробив це глава УПЦ МП Онуфрій.
При цьому, судячи з розповіді депутата, зроблено це було з порушенням церковних правил. Новинський сказав, що в дияконській присязі, яку він приніс, йдеться, що священнослужитель не може займатися політичною діяльністю, вступати до партії.
"Він (Онуфрій, - ред.) говорить, що у мене є благословення блаженнійшого (очевидно, Онуфрія ж, - ред.) далі займатися політичною діяльністю", - сказав Новинський.