Новинський провів службу з главою РПЦ у якості диякона

12 вересня позафракційний депутат Вадим Новинський, як диякон УПЦ МП, взяв участь в богослужінні в російському Санкт-Петербурзі, присвяченому національному герою Росії, князю Олександру Невському, повідомляє Ліга.net.

Богослужіння пройшло 12 вересня в Свято-Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври. Його зробив глава РПЦ Кирило. Раніше Новинський в ефірі російського православного телеканалу Спас розповів, що висвятили його в диякони 7 квітня 2020 року. За його словами, зробив це глава УПЦ МП Онуфрій.

При цьому, судячи з розповіді депутата, зроблено це було з порушенням церковних правил. Новинський сказав, що в дияконській присязі, яку він приніс, йдеться, що священнослужитель не може займатися політичною діяльністю, вступати до партії.