Блінкен пригрозив талібам додатковими санкціями

Радикальне угруповання Талібан може зіткнутися з додатковими міжнародними санкціями, повідомляє Факти.ICTV.

Тригером для впровадження санкцій проти талібів буде неадекватне управління Афганістаном, тобто, яке суперечить очікуванням світової спільноти, заявив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

"Важко собі уявити, що діючі санкції будуть скасовані, якщо таліби будуть порушувати базові права афганців. До того ж можуть бути введені додаткові санкції" , - сказав він на слуханнях в комітеті сенату США з закордонних справ.

Раніше США і багато інших країн попереджали, що таліби повинні, серед іншого, гарантувати дотримання прав людини в Афганістані, а також боротися проти тероризму, якщо хочуть, щоб з них зняли санкції.