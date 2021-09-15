У Києві почнуть штрафувати заклади за порушення карантину

Найближчим часом в Києві повернуть штрафи для закладів за порушення карантину. Штрафувати почнуть після того, як Держкомісія ТЕБ та НС введе жовту зону епідеміологічної небезпеки. Про це заявив глава столичної Госпотребслужби Олег Рубан, повідомляє Факти.ICTV.

"Так (будуть штрафи, - Ред.), якщо буде впроваджена жовта зона держкомісією. Ми вже два тижні проводимо превентивні заходи, даємо рекомендації по дотриманню карантинного режиму. Будемо, дійсно, виносити штрафні санкції" , - розповів він.

За його словами, сума штрафів для закладів Києва при порушенні карантину буде починатися з 34 тис. грн. Рубан додав, що жовта зона карантину може бути введена як з наступного понеділка, так і через тиждень.