РФ проводить в Криму артилерійські навчання з бойовою стрільбою

В тимчасово окупованому Криму на полігоні Опук російські військові проводять артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ﻿.

"Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки та проведення стрільб, зміну, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб. До навчання залучено понад 300 військовослужбовців, залучено близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню "Град-М", гаубиці "Мста-Б" і Д-30" , - йдеться в повідомленні.