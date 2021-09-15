В Україні продовжать дію COVID-сертифікату
Термін дії електронних сертифікатів про вакцинацію в додатку "Дія", який зараз становить пів року, буде продовжений до 12 місяців. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.
МОЗ і Мінціфри вже найближчим часом оголосять про те, яким чином в додатку "Дія" продовжити дію сертифікату про вакцинацію.
"Анонсую продовження дії сертифіката на 1 рік", - заявив Ляшко.
Глава МОЗ також зазначив, що вакциновані українці вже отримали певні преференції. Вони зможуть відвідувати, наприклад, спортзали в разі введення в Україні "жовтого" або навіть "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
"Уже в "жовтому" рівні власник бізнесу зможе вибирати, працювати йому з обмеженнями, які є обов'язковими для "жовтої" зони, або приймати тільки вакцинованих. В "червоному" рівні епіднебезпеки бізнес зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде приймати виключно вакцинованих", - пояснив міністр.