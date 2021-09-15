Гейтс назвав умови підготовки до нової епідемії

Мільярдер-філантроп, співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що умовою готовності світу до прийдешньої епідемії є можливість розробити вакцину в найкоротші терміни. Свою думку він висловив в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє Лента.Ру.

На його думку, наступна пандемія буде в десятки разів гірше нинішньої, при цьому людство не докладає достатніх зусиль, щоб до неї підготуватися. Зокрема, потрібно навчитися робити нову вакцину за перші 100 днів і за такий же термін розгорнути потужності для її достатнього виробництва, і це завдання здійсненне.

Напередодні фонд Білла і Мелінди Гейтс випустив звіт, який викриває вакцинye нерівність з моральної точки зору: в розвинених країнах від коронавірусу щеплено до 80 відсотків населення, в деяких бідних - всього близько одного відсотка. До того ж Африка отримала 48 мільйонів доз вакцини, Каліфорнія - 42 мільйони, хоча населення цього штату в 30 разів менше, ніж у Чорного континенту.

Також в доповіді вказується, що ставлення до епідемії показує, що люди не зможуть налагодити всесвітні механізми боротьби з заразною хворобою і подолати заради цього нерівність.