Вартість нафти досягла максимуму за 1,5 місяці

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді подорожчали до 74,01 долара за барель. Така ціна встановилася в ході торгів на лондонській біржі ICE, повідомляє Кореспондент.

Нафта цієї марки стала дорожче майже на 0,70%. Останній раз за такою ціною нафта продавалася на початку серпня.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI показали зростання відразу на 1,64%. Зараз "чорне золото" цієї марки торгується на біржі по 70,87 долара за барель.

Відзначимо, що ціни на нафту ростуть через новий ураган у США. Тропічний шторм Ніколас посилився до урагану першої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона і незабаром звалиться на США.