Франція відновила поставки шампанського до Росії

Поставки шампанського з Франції до Росії, які були припинені в липні через новий російський закон про маркування, поновлюються з середи, повідомляє РИА Новости.

Міжпрофесійний комітет вин Шампані вирішив з 15 вересня відновити поставки шампанського в Росію. Як заявив агентству Франс Прес співголова комітету Жан-Марі Барійер: "французькі винороби будуть поважати новий російський закон".

"Мова також йде про те, щоб ще більше не ставити в несприятливе становище російських клієнтів і споживачів в міру наближення новорічних свят" , - зазначив він.

При цьому, за словами співголови комітету, призупинили поставки в Росію "не менше 95% торгових домів".

В кінці серпня уряд РФ після зміни регулювання обороту шампанського в Росії дозволило імпортерам виноробної продукції не міняти найменування товарів в заявах, які компанії подавали на отримання марок для продажу алкоголю в Росії.