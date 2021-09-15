Трамп спростував чутки про підготовку нападу на Китай

Колишній президент США Дональд Трамп спростував заяву свого генерала про бажання напасти на Китай. Про це він розповів в ефірі Newsmax TV, повідомляє Лента.Ру.

Він прокоментував книгу помічника редактора The Washington Post Боба Вудворда, в якій голова Комітету начальників штабів ВС США генерал Марк Міллі стверджує, ніби глава Білого дому планував віддати відповідний наказ.

"Я ніколи не думав про напад на Китай. Це найбільш безглузда річ, яку я коли-небудь чув, і всі це знають" , - сказав Трамп.

Він додав, що Пекін вів нечесну торгівлю з США, але це не є приводом для бойових дій. Експрезидент зазначив, що визнання Міллі в тому, що він зв'язався з китайською стороною і пообіцяв попередити в разі готується атаки, слід розцінювати як державну зраду.

Уривки з книги були опубліковані 14 вересня. Стверджувалося, що в останні місяці правління Трампа Міллі був упевнений, що дії глави держави розв'яжуть війну з КНР. Згідно з його розвідданими, Пекін вважав, що США готуються до атаки через напруженість, викликану військовими навчаннями в Південно-Китайському морі. Він був настільки наляканий, що вирішив вжити заходів для запобігання збройного конфлікту.

Крім того, за словами Міллі, через два дні після бунту в Капітолії 6 січня він зробив секретні дії, щоб обмежити здатність Трампа віддати наказ про нанесення ядерного удару.