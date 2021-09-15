Сі Цзіньпін відмовився від зустрічі з Байденом

Президент США Джо Байден у нещодавній телефонній розмові запропонував голові КНР Сі Цзіньпіну провести саміт, проте лідер Китаю відповів відмовою, запропонувавши Вашингтону пом'якшити риторику щодо Пекіна, повідомляє РИА Новости.

Про це пише газета Financial Times. Видання посилається на знайомі з деталями розмови двох лідерів джерела. За їхньою інформацією, Байден під час 90-хвилинної розмови з Сі Цзіньпіном запропонував провести очний саміт, але не зміг домогтися згоди. Стверджується, що це "призвело низку офіційних осіб США до висновку, що Пекін продовжує вести жорстку гру з Вашингтоном".

"Президент США запропонував Сі провести саміт, щоб вийти з глухого кута в американо-китайських відносинах ... але лідер Китаю не прийняв його пропозицію і натомість наполіг на тому, щоб Вашингтон вибрав менш різкий тон відносно Пекіна" , - пише газета.

За словами співрозмовників, адміністрація Байдена розцінювала нещодавню телефонну розмову двох лідерів як "можливість перевірити, чи готовий Сі до серйозної взаємодії після того, як низка дипломатичних контактів між представниками США і КНР не принесла значного результату".

"Хоча Сі і використовував менш різкі вирази, ніж високорангові дипломати Китаю в нинішньому році, його загальне посилання Байдену полягало в тому, що США повинні пом'якшити свою риторику" , - цитує видання свої обізнані джерела.

Білий дім поки ніяк не прокоментував публікацію.