Синоптик дала прогноз погоди на зиму в Україні
Попри глобальні зміни клімату й часткове зміщення зміни пір року, зими в Україні з часом не зникнуть. А прийдешня може відзначитися перепадами температури повітря, українців чекає холодна погода у грудні, січні та лютому, повідомляє Обозреватель.
Про це розповіла Вазіра Мартазінова, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН (УкрГМІ). Вона заперечила висловлювання народних синоптиків, мовляв, через кілька десятків років у нас може більше не бути зим.
"Це не так. Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо. Холодні зими в Україні будуть навіть в умовах глобального потепління. Зміну пір року воно не скасує", – уточнила кліматологиня.
За її словами, зиму визначає положення Землі щодо Сонця. І навіть якщо сезони можуть ставати нестійкими й змінюватися, вони все одно залишаються.
Мартазінова підкреслила, що минула зима в Україні була морозною і сніжною. Зокрема, сильні снігопади спостерігалися у лютому, а температура повітря іноді опускалася до -20 °С.
Вона додала, що найближчої й наступних зим українці теж зіткнуться із великими перепадами температур, сильними морозами.
"Наукова світова спільнота розглядає в основному вплив забруднення атмосфери на зміну клімату. Але є ще й інші фактори, які протягом усієї історії Землі чинять набагато більший вплив, ніж людська діяльність", – пояснила Мартазінова.