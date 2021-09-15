Синоптик дала прогноз погоди на зиму в Україні

Попри глобальні зміни клімату й часткове зміщення зміни пір року, зими в Україні з часом не зникнуть. А прийдешня може відзначитися перепадами температури повітря, українців чекає холодна погода у грудні, січні та лютому, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Вазіра Мартазінова, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН (УкрГМІ). Вона заперечила висловлювання народних синоптиків, мовляв, через кілька десятків років у нас може більше не бути зим.

"Це не так. Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо. Холодні зими в Україні будуть навіть в умовах глобального потепління. Зміну пір року воно не скасує" , – уточнила кліматологиня.

За її словами, зиму визначає положення Землі щодо Сонця. І навіть якщо сезони можуть ставати нестійкими й змінюватися, вони все одно залишаються.

Мартазінова підкреслила, що минула зима в Україні була морозною і сніжною. Зокрема, сильні снігопади спостерігалися у лютому, а температура повітря іноді опускалася до -20 °С.

Вона додала, що найближчої й наступних зим українці теж зіткнуться із великими перепадами температур, сильними морозами.