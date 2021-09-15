Кінотуризм: мандрівка місцями, де знімали відомі фільми

Талановиті фільми надихають на подорожі. Іноді так і хочеться побачити нью-йоркські висотки –декорації до сюжетів про супергероїв; прогулятися вуличками, згадуючи улюблені сцени з "Амелі", чи знайти всі локації в Італії із легендарних "Римських канікул"…, повідомляє Обозреватель.

П'ять ідей для подорожей за мотивами знаменитих фільмів.

1. Великобританія, "Гаррі Поттер" (2001)

Замок Алнвік (Алнік) став прототипом школи магії Гоґвортс. Ця локація з'являється одразу в декількох сценах "Гаррі Поттер і філософський камінь" та "Гаррі Поттер і таємна кімната". Після зйомок цього фільму кількість відвідувачів замку збільшилася на 120%.

А чи існує насправді таємна платформа "9¾", звідки Гаррі вирушає у школу чарівників? Так! Вона розташована на лондонському вокзалі KingCross. До речі, йдучи назустріч фанатам "Гаррі Поттера", адміністрація вокзалу повісила табличку, що позначає цю платформу.

KingCross 9¾ – залізнична платформа, з якої неможливо виїхати. Джерело: unsplash.com

2. Китай, "Аватар" (2009)

Бажаєте ненадовго опинитися на планеті Пандора із фільму "Аватар"? Легко! Для цього потрібно полетіти до Китаю та вирушити в Національний парк Чжанцзяцзе. Яскраві кадри з цього фільму вражають фантазію не лише завдяки 3D-технологіям. Такі пейзажі існують насправді. Коли у парку біля підніжжя стовпоподібних скель стелиться туман, здається, що вони здіймаються над землею.

Національний парк Чжанцзяцзе – одна з головних природних пам'яток у Китаї. Джерело: unsplash.com

3. Італія, "Римські канікули" (1953)

Рим тисячоліттями приваблював творчих людей з усього світу. Саме тут режисери зняли чималу кількість фільмів! Згадаймо "Римські канікули", де Одрі Хепберн у ролі принцеси Анни вирушила на важливі зустріч – та втекла, щоби насолодитися столицею Італії. А милуватися є чим. У картині є Пантеон, Колізей, фонтан Треві та площа Іспанії з Іспанськими сходами.

Колізей – символ сили, влади і вікової історії Риму. Джерело: unsplash.com

4. Франція, "Амелі" (2001)

Довго шукати локації із фільму "Амелі" не доведеться. Адже більшість із них зняті в Парижі, на Монмартрі. Наприклад, кав'ярня "Два млини", де головна героїня була офіціанткою, досі збереглася зі старим інтер'єром. Деякі сцени знімалися у базиліці Сакре-Кер. Поблизу неї варто підійнятися на оглядовий майданчик, щоби насолодитися красою міста!

Базиліка Сакре-Кер, буквально – "базиліка Святого Серця". Джерело: unsplash.com

5. Нью-Йорк, "Я – легенда" (2007)

Спочатку події фільму мали відбуватися на вулицях Лос-Анджелеса, але головний продюсер фільму вирішив, що Нью-Йорк краще підходить для створення образу постапокаліптичного мегаполіса.

Washington Square Park – мармурова римська тріумфальна арка. Джерело: unsplash.com

У результаті більшість сцен фільму з Віллом Смітом знімали на вулицях Нью-Йорку у 2006 році. Фанати фільму можуть прогулятися поблизу Гранд-Центрального терміналу, Таймс-скверу та навіть біля Вашингтон скверу, де жив головний герой фільму.