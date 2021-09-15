Таліби знайшли радянські балістичні ракети

Бойовики радикального руху «Талібан» виявили радянські балістичні ракети в Панджшерській ущелині. Талібам дісталися балістичні ракети Р-17 зі складу оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) 9К72 «Ельбрус», повідомляє Лента.Ру.

На відео викладеному в Telegram-каналі Dambiev можна побачити кілька розукомплектованих ракет Р-17, що перебувають під відкритим небом. Окремо від двигунів ракет таліби виявили частини боєголовок. Імовірно, це деталі осколкових бойових частин 8Ф44, які поставлялися на експорт з ракетами Р-17Е.

З 1989 року ракетний комплекс 9К72 складався на озброєнні ракетного батальйону Міністерства державної безпеки Республіки Афганістан. Ймовірно, знайдені ракети входили до його складу. Виробництво ракет Р-17 завершилося в 1987 році. З огляду на, що термін технічної придатності ракет ОТРК «Ельбрус» становить 22 роки, використання знайдених боєприпасів малоймовірно.