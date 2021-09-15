У НАТО заговорили про активізацію підтримки України

Прогрес Києва в переході на стандарти НАТО очевидний, але ще багато чого потрібно зробити, а тому Північноатлантичний альянс повинен активізувати свою підтримку України. Про це під час дискусійної панелі на тему "НАТО-Україна: шлях вперед", організованої виданням Kyiv Post і представництвом НАТО в Києві, заявила директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

За її словами, країни-члени Альянсу абсолютно чітко артикулюють, наскільки Україна важлива для трансатлантичної безпеки та наскільки важливі суверенітет, територіальна цілісність і здатність України протистояти зовнішній агресії. Кляйне помітила, що є різні думки з приводу реалізації щорічної національної програми співробітництва Україна-НАТО.

Вона підкреслила, що в штаб-квартирі НАТО панує переконання, що в порівнянні з ситуацією, яка була ще кілька років тому, є "величезна різниця": велика націленість Києва на досягнення результату, зосередження на реалізації цілей.

Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні підкреслила, що "НАТО повинно активізувати свою політичну і практичну підтримку України". У цьому контексті вона акцентувала на важливості навчань "Незламна стійкість" з протидії гібридним загрозам у сфері критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні, які в ці дні проходять в Одесі.

"Прогрес в Україні видно і це - дуже важливо" , - зауважила Кляйне.

Вона назвала кілька сфер, де Україна повинна зробити крок вперед. Йдеться, зокрема, про зміни в системі цивільного контролю і демократичного нагляду за системою безпеки та оборони України, чіткому визначенні та практичній реалізації стратегічних цілей, а також поліпшення архітектури національного планування в оборонному секторі.

На її переконання, дуже важливо вдало поєднати планування з політичною підтримкою, виділенням ресурсів і імплементацією всіх реформ. Кляйне підкреслила, що реформи потрібні не заради реформ, а для безпеки українців і майбутнього країни.