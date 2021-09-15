В ООН вказали на головного ворога світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу, повідомляє РБК-Україна.

За словами Гутерріша, пандемія коронавірусу несе загрозу не тільки загрожує життю і здоров'ю людей, але і призводить до поділів на багатих і бідних та інших проблем у всьому світі.

"Пандемія продовжує загрожувати життю, умовам життя та майбутньому. Ці виклики ускладнюються розколом, який загрожує миру і поділом на багатих та бідних" , - сказав Гутерріш на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Він також зазначив, що світовій спільноті потрібно об'єднати зусилля в боротьбі з пандемією.

"Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом - пандемією... Необхідно активізувати зусилля з вакцинації від коронавірусу і реагування на зміну клімату. Війнам проти один одного необхідно покласти край" , - сказав він.

Автор: Наталья Скороход