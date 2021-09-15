В ООН назвали терміни загальної COVID-вакцинації

Світова спільнота повинна зробити все можливе, щоб вакцинувати від коронавируса кожного жителя планети до кінця 2022 року. З такою заявою виступив новий голова Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід під час брифінгу на полях 76-й сесії Генасамблеї, повідомляє Кореспондент.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року" , - уточнив Шахід.

При цьому він розповів про плани організувати на початку наступного року зустріч високого рівня з питання вакцинної нерівності, на яку має намір запросити провідних експертів і світових лідерів.