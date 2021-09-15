У США перерахували перепони для запуску "ПП-2"

Для того, щоб запустити газопровід "Північний потік-", необхідно подолати три перешкоди. Їх назвала оглядач Америка Ернандез у статті для видання Politico, повідомляє Лента.Ру.

Так, для початку роботи оператора газопроводу необхідно провести технічні роботи, які можуть зайняти до трьох місяців, зазначила Ернандез. Це охоплює очищення морських ділянок «Північного потоку-2» після чого і його перевірку на наявність протікань та інших потенційних проблем.

Крім цього, газопровід повинен отримати сертифікат безпеки від організації, яка незалежна і визнана міжнародним співтовариством. При цьому американський сенатор Джеймс Ріш заявив, що будь-яка іноземна компанія, яка буде брати участь у перевірці трубопроводу, потрапить під санкції США, нагадала автор.

Крім того, підтвердити відповідність європейським вимогам повинно Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA). При цьому регулятор може видати тимчасовий дозвіл, якщо побачить загрозу енергетичній безпеці Німеччини напередодні зими через високі ціни на газ і низькі рівні запасів у сховищах.