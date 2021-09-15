Курс валют НБУ на 15 сентября

Курс валют НБУ на 15 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 сентября, понизился до уровня 26.64 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 31.46 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 2 коп до 36.91 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 28.90 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.91 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.636200 --0.056
EUR Евро 31.462700 +0.016
RUB Рубль 0.365520 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.909800 --0.017
CHF Швейцарский франк 28.900600 --0.02
PLN Польский злотый 6.906700 --0.006
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