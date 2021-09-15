План Байдена вдарить по економіці США

Інфраструктурний план президента США Джо Байдена на 3,5 трильйона доларів вдарить по економіці США, чинячи тиск в довгостроковій перспективі, повідомляє "Лента.ру".

Його реалізація викличе різкий стрибок дефіциту федерального бюджету і зниження ВВП. Про це пише Fox Bussiness з посиланням на нове дослідження.

Ухвалення пакету зі стимулювання економіки, що лежить в основі політики Байдена, може скоротити ВВП на чотири відсотки до 2050 року. Крім того, з'явиться ризик зростання федерального боргу приблизно на 8,9 відсотка. 3,5 трильйона доларів за планом Байдена передбачається витратити в наступні десять років. Якщо після цього періоду витрати в такому обсязі продовжаться, то державний борг виросте на 16,4 відсотка до 2050 року, а ВВП скоротиться на 4,8 відсотка.

План передбачає істотне скорочення податків для середнього класу, оплачувана відпустка по догляду за дитиною, доступність загальної дошкільної освіти, створення громадських коледжів, боротьбу зі зміною клімату та розширення програм медичної допомоги. Фінансування плану відбудеться за рахунок збільшення податків для багатих американців і корпорацій. Законодавці все ще обговорюють деталі.

Питання прийняття плану викликало розкол не тільки між партіями, а й всередині демократичної партії, до якої належить Байден.

"Я не підтримаю законопроект на 3,5 трильйона доларів або будь-який інший рівень додаткових витрат без більшої ясності щодо того, чому Конгрес вважає за краще ігнорувати серйозні наслідки інфляції та боргу для існуючих державних програм", - сказав сенатор Джо Манчин від демократів.

На шляху реалізації економічного плану сенатор вважав за потрібне врахувати всі чинники, в тому числі пропоноване збільшення ставки корпоративного податку з 21 відсотка до 28 відсотків. На думку сенатора, помірне підвищення ставки до 25 відсотків збереже конкурентоспроможність США на світовому ринку. Виходячи із запропонованого, Манчин встановив діапазон розміру фінансування, з яким він погодиться підтримати план.

"Це буде в 1-1,5 трильйона доларів", - заявив політик.

Його думка може зіграти вирішальну роль на шляху реалізації плану, враховуючи, що Сенат США - верхня палата Конгресу - прийняв його завдяки зусиллям демократів, в той час, як 50 республіканців практично одноголосно проголосували проти. Для прийняття рішення потрібно, щоб хоча б половина з 100 сенаторів проголосувала «за». При цьому, в Палаті представників Конгресу США, яка схвалила план в кінці серпня, думки розділилися майже порівну. Не було жодного члена Республіканської партії, що підтримали план, а у демократів відбулися розбіжності - спікер палати представників Ненсі Пелосі довго боролася з незгодними, які виступали проти економічного плану.

Глава Комітету Сенату США по бюджету Берні Сандерс розкритикував коментарі Манчіна, але пообіцяв відхилити законопроект, якщо не буде досягнуто примирення.

Економічний план становить основу політики Байдена з допомоги сім'ям після пандемії і боротьби зі зміною клімату. Колишній президент США Дональд Трамп назвав пропозиції свого наступника «планом знищення Америки». За його словами, прийняття плану призведе до підвищення податків і зростання цін на багато категорій повсякденних товарів.