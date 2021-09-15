Авто в кредит: банки висунули нові умови

Нинішній рік ознаменувався приємною новиною для тих, хто планував придбати новий автомобіль прямо з салону: кредитні програми стали ще доступнішими - знизилися процентні ставки і разові комісії, повідомляє UBR.

Таким чином, за підрахунками різних брендів, частка кредитних продажів в Україні у них склала від 25 до 50%. Причому як серед роздрібних, так і корпоративних клієнтів. Які ж основні нюанси, які варто взяти до уваги при покупці?

За словами керівника відділу фінансових послуг компанії Stellantis Україна Катерини Тарасенко, яка представляє в Україні бренди Peugeot, Citroen, DS Automobiles і Opel, "бум" на покупку нових автомобілів можна пояснити тим, що в 2021-му кредити в гривні стали значно доступнішими, ніж в минулі роки.

Цьому сприяла порівняно низька облікова ставка НБУ, завдяки якій банки змогли запропонувати дешевий ресурс для клієнтів, що і вплинуло на попит.

"З огляду на той факт, що за підсумком восьми місяців ринок переступив торішній річний результат за кількістю підписаних кредитних контрактів - 19% проти 25% - можна попередньо припустити, що частка кредитних продажів до кінця року залишиться на рівні 25%", - відзначає Тарасенко.

Автокредити різко подешевшали

Станом на серпень в Україні було реалізовано 74 689 нових автомобілів, з яких 18 946 - в кредит. Загальна цифра, на думку експертів, буде і далі зростати через сезонний попит восени. У той же час за весь минулий рік ці показники склали 95 493 проти 18 190, а в 2019 році - 97 600 проти 19 181.

Стабільне зростання інтересу до кредитування експерти пояснюють тим, що поряд зі зменшенням процентної ставки, знизилися витрати і на супутні витрати - разову комісію, страхування життя, тарифи КАСКО.

До того ж тепер відсутня необхідність нотаріального посвідчення договору застави, що помітно спростило угоди. Також прискорився і процес отримання рішення від банків за кредитною лінією: він становить всього кілька годин, що важливо при покупці автомобіля.

"Якщо взяти за приклад нашого партнера АТ "Креді Агріколь Банк", в лютому 2019 року відсоткова ставка - в комбінації перший внесок 10% на 84 міс. - становила 14,15%, в той час як зараз цю ж комбінацію ми пропонуємо вже зі ставкою 8,99%. По АТ "Кредобанк" максимальна процентна ставка з кредиту з 13,49 знизилася до 6,99%", - коментує керівник відділу фінансових послуг Stellantis Україна.

Які умови висувають банки

За словами Тарасенко вибір на користь того або іншого банку-партнера клієнт робить насамперед на підставі процентних ставок з кредиту, разової комісії від суми платежу і максимальних сум фінансування, тоді як умови по першому внеску і терміну позики у них однакові.

На даний момент процентна ставка варіюється в межах від 0,01 до 8,99% річних, а разова комісія - 0-2,99% від суми платежу. Підсумкові цифри будуть прямо залежати від банку-кредитора, суми авансу і терміну надання кредиту.

На ринок кредитування також вийшли і банки, які кредитують тільки повнопривідні плагін-гібриди і електрифіковану модельну лінійку брендів. Серед них спеціальні умови для клієнтів Stellantis Україна дає АТ "Укрсиббанк".

Таким чином, як зазначили Stellantis Україна, завдяки лояльним умовам за кредитними контрактами за 8 місяців 2021 року компанії вдалося продати 824 автомобіля і зайняти зі своїми брендами більше 25% ринку в роздробі. Найбільшою популярністю серед моделей в кредит, за спостереженнями Тарасенко, користувалися моделі Peugeot 2008, Citroen C3, Opel Grandland X і DS 7 Crossback.

Пільгові умови є і для юросіб

У офіційного постачальника в Україну автомобілів Škoda компанії "Єврокар" також помітили пожвавлення серед "кредитних" покупців і поліпшення пропозицій від банків. За словами менеджера з фінансових сервісів Андрія Нікітіна, в 2021-му частка кредитних продажів в їх мережі в порівнянні з минулим роком збільшилася на 6 п.п. і склала 21,1%.

"На початку поточного року з рядом банків-партнерів були запущені акції кредитні програми сgrace-періодом (з пільговою процентною ставкою на певний період). Тепер, маючи аванс 10%, клієнт може оформити кредит на термін до семи років, при цьому в перші три роки ставка по кредиту буде становити 0,01% річних, а на решту терміну - на рівні стандартної ставки", - зазначив він.

У зв'язку з цим частка кредитів, оформлених за такими програмами в "Єврокарі", зараз становить близько 50%, ділиться Нікітін. Причому акційні кредитні програми банків-партнерів діють як для фізичних, так і для юридичних осіб.

"В основному, вони характеризуються низькими процентними ставками з кредиту (від 0,01% річних) і відсутністю разових та інших прихованих комісій. Максимальний термін кредитування для фізосіб - сім років, для юридичних - п'ять років з авансом від 10%", - уточнюють в дилерській мережі.

Що стосується популярних моделей Skoda, які частіше за інших були затребувані в кредит в 2021 році, в четвірку лідерів увійшли Karoq, Kodiaq, Octavia і Kamiq.

Оцінюючи ситуацію на ринку автокредитування, експерти погодилися, що саме максимальна адаптованість під існуючі реалії і прозорість в умовах кредитування допомогли повернути довіру українців до банків.

А в зв'язку з ростом попиту на особистий транспорт і мобільність в період пандемії компанії-постачальники сподіваються реалізувати ще більше автомобілів в кредит до кінця поточного року.