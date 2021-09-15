Байден спростував інформацію про відмову лідера КНР зустрітися особисто

Президент США Джо Байден спростував повідомлення ЗМІ про те, що в ході телефонної розмови 10 вересня голова КНР Сі Цзіньпін відмовився зустрічатися з ним, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це неправда" , - сказав Байден у відповідь на питання журналістів президентського пулу, чи відповідають дійсності повідомлення на цю тему.

Раніше газета Financial Times з посиланням на джерела, обізнані про зміст телефонної розмови двох лідерів, повідомила, що Байден запропонував китайському колезі провести перший очний саміт, але отримав відмову.