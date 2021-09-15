Кето дієта: меню харчування, показання та протипоказання для дорослих людей

Дієтологи кажуть, що кето дієта допомагає позбутися зайвої ваги і привести своє тіло в бажану форму. Проте, вважати кето дієту вдалою альтернативою правильному харчуванню не можна, повідомляє УНИАН.

Раціон людини, яка дотримується подібної методики схуднення, здебільшого, складається з жирів і білків. При цьому, вуглеводів повинно бути не більше 50 гр щодня. Основний акцент робиться на білках. Вважається, що при такому підході до харчування організм витрачає енергію, спалюючи власні накопичені жири.

Чим харчуватися на кето дієті - список дозволених і заборонених продуктів

Ви можете самостійно скласти меню на кожен день, враховуючи рекомендації дієтологів з підбору продуктів:

Що можна їсти на кето дієті:

яйця;

м'ясо птиці, яловичину, свинину;

рибу жирних сортів (оселедець, лосось, скумбрію);

жирні молочні продукти (йогурти, сметану, сир, вершки);

горіхи та насіння (мигдаль, арахіс, волоські горіхи, гарбузове насіння);

авокадо;

овочі, що ростуть над землею (зелень, огірки, спаржу, брокколі, помідори, гриби і т. д.);

олію і жири (оливкову, кокосову олія і т. д.)

Що не можна їсти на кето дієті:

хліб і хлібобулочні вироби;

солодкі напої;

цукор і кондитерські вироби;

макаронні вироби, крупи (рис, вівсянку і т. д.);

фрукти (виноград, цитрусові, ківі);

овочі з вмістом крохмалю (картоплю, гарбуз, кукурудзу);

бобові (квасолю, сочевицю, нут);

алкогольні напої з вмістом цукру.

Wellness-дієтолог з медичною освітою, член Національної асоціації дієтологів і нутриціологів Тетяна Кіхтєва уточнює: Немає такого плану харчування, який би рекомендував прийом їжі безпосередньо перед сном. На кетодієті можна їсти за дві години до сну.

В якості перекусу можна вибрати сир моцарелу, овочеві салати з арахісовою (оливковою олією), салат з авокадо з яйцем, оливки, йогурт з кокосового молока без цукру і т. д.

Полегшена кето дієта і не тільки - 3 способи харчування

Існує кілька варіантів кето дієти, кожен з яких відрізняється один від одного:

Класичний - велика кількість жирів, але дуже низький відсоток вуглеводів. Ідеальна пропорція БЖУ (білки/жири/вуглеводи) = 75/20/5 відсотків.

Циклічний - чергування 5\2, тобто, 5 днів ви строго дотримуєтеся дієти і 2 дні живете в режимі "cheat meal", дозволяючи собі 400-500 гр вуглеводів на добу. Цей варіант підходить тим, хто займається спортом, тому що на циклічній кето дієті можна швидко розігнати обмін речовин, спалити жир і набрати суху м'язову масу.

Цільовий - спосіб, який рекомендований професійним спортсменам і, найчастіше, тільки ними і використовується. Суть в тому, що за годину до тренування можна забезпечити організм вуглеводами. Такий підхід поповнює запаси глікогену і не дозволяє людині довести себе до виснаження.

Лікарі стверджують, що, незважаючи на ефективність такої дієти з метою схуднення, організму все-таки необхідні вуглеводи, саме з них він отримує енергію. Не знайшовши їх, він почне розщеплювати жири - поглинати їх, як паливо, для мозку і тіла. Таким чином і відбувається зниження ваги.

Кето дієта - плюси і мінуси для здорової людини

На жаль, на даний момент немає однозначної думки з цього приводу. Складність досліджень полягає в тому, що цей спосіб харчування використовується людьми, що худнуть, відносно недавно.

До того ж, деякі люди, крім корисних жирів, вживають ще й не корисні насичені жири, що зводить до нуля чистоту експерименту.

Переваги кето дієти:

немає необхідності різко змінювати раціон і піддавати організм стресу;

споживання калорій зменшується природно, а не штучно;

можна швидко втратити вагу;

при такому способі харчування знижується рівень інсуліну в крові;

використовується, як метод лікування деяких захворювань.

Недоліки кето дієти:

можлива поява розладів шлунково-кишкового тракту і запорів;

рідко, але трапляється розвиток каменів у нирках;

реакція імунітету, як на вірус - підвищення температури, озноб, головні болі;

перший час багатьох переслідує слабкість, сонливість, втрата смаку до життя.

Незважаючи на те, що кето дієта здається легкою, дієтологи не рекомендують використовувати її довше декількох місяців. Річ у тім, що спочатку вона була винайдена не як методика для схуднення, а як раціон харчування при лікуванні.

Кому не можна сидіти на кето дієті - протипоказання

Wellness-дієтолог Тетяна Кіхтєва стверджує, що не потрібно починати кетодієту, якщо у вас:

цукровий діабет 1 типу,

цукровий діабет 2 типу (тільки під наглядом лікаря),

каміння в жовчному міхурі,

хронічний панкреатит,

хронічний холецистит,

будь-які захворювання ЖКТ (вимагають попередньої консультації у лікаря).

Те ж саме стосується вагітних і годуючих дівчат.

Збій менструального циклу, судоми або погіршення самопочуття, аж до запаморочення або нудоти - сигнал до відмови від такої програми харчування.

Звісно, перед тим, як схуднути за допомогою кето дієти, краще сходити до лікаря і здати аналізи, щоб точно не нашкодити організму.