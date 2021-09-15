Елітна нерухомість буде дорожчати

У 2022 році в Україні продовжиться зростання цін на нерухомість - у всякому разі в преміальному сегменті. Таку думку висловив операційний директор Budhouse group Максим Гаврюшин, повідомляє UBR.

Він вважає преміальний сегмент найбільш недооціненим в порівнянні з іншими сегментами ринку.

"До 2014 року ціна квадратного метра на топових об'єктах доходила до $20 тис. за кв. м. Зараз в нашому проекті (Linden Luxury Residences на вул. Лютеранській в Києві - ред.) Середня ціна поки в районі $6-7 тис. за кв . м, а стартова - від $5 тис. Цей сегмент дуже недооцінений і тут дуже великий потенціал зростання", - сказав Гаврюшин.

Він додав, що цей потенціал реалізується до свого максимуму в разі економічної стабільності в країні.

Нагадаємо, що в Україні може подорожчати житло в разі затвердження нових змін до державних будівельних норм (ДБН), проект яких нещодавно опублікувало Міністерство регіонального розвитку. За оцінками експертів, запропоноване Мінрегіоном приведення стандартів стройматеріалів до європейських може збільшити витрати забудовників мінімум на 20%.