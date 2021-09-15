Нові правила карантину: як невакцинованим уникнути обмежень

Відповідно до нових правил карантину, можливість уникнути більшості обмежень дають не тільки COVID-сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу, а й довідка про одужання або негативний ПЛР-тест, повідомляє Depo.ua.

Про це свідчить урядова постанова 1236, яка була оприлюднена на сайті Кабміну вчора, 14 вересня, увечері.

Зокрема, і при "червоній", і при "жовтій" зонах карантину нарівні з сертифікатами про вакцинацію право на роботу і на відвідування громадських закладів без обмежень дають також довідки про одужання і ПЛР-тести. Довідка про негативний ПЛР-тест дійсна протягом 72 годин, а довідка про одужання – 180 днів, сертифікат про повний цикл вакцинації ("зелений") – 1 рік, сертифікат про одну дозу вакцини ("жовтий" – 120 днів).

Це означає, що для роботи закладів сфери послуг у "червоній" зоні поруч із "зеленими" COVID-сертифікатами, які свідчать про завершення курсу вакцинації, відвідувачі і працівники можуть пред'явити і довідку про негативний ПЛР-тест або довідку про одужання.

Аналогічна ситуація і з роботою шкіл у "жовтій" зоні – 80% працівників закладів освіти повинні мати "жовтий" (про отримання однієї дози вакцини) чи "зелений" COVID-сертифікат, довідку про одужання або негативний ПЛР-тест.

Тобто, щоб уникнути карантинних обмежень, можна не вакцинуватися і не хворіти, а кожні три дні робити новий ПЛР-тест. Та варто відзначити, що безкоштовні тести людям без симптомів респіраторного захворювання в Україні не роблять, тому доведеться заплатити зі своєї кишені від 400 до 1000 грн за один тест.