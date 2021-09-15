Ляшко сказав, що потрібно для повного скасування карантину

Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово вакцинуватимуться від коронавірусу. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

Міністр прокоментував чутки, що начебто понад три мільйони доз вакцин, завезених в Україну, — у жовтні-листопаді будуть на межі строку використання. Він закликав українців активніше робити щеплення від COVID-19, і тоді проблеми з терміном придатності вакцин не виникатимуть.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя — так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони відміняють всі карантинні обмеження. У нас також є шанс відмінити всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато — прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися. Сьогодні в Україні є 11 млн доз вакцини. У нас будуть поставки кожного місяця. Це достатньо для того, аби провакцинувати українців. Тому нам не потрібно нічого чекати — ні карантинних обмежень, ні слідкувати за тим, чи буде прострочена вакцина, чи ні" , — сказав Ляшко.

Міністр запевнив, що в Україні жодна вакцина, у якої закінчився термін придатності, не використовується.