Церква категорично проти переходу на латиницю - Філарет

Українська православна церква категорично проти будь-яких спроб перекласти українську мову з кирилиці на латиницю, оскільки це вірний шлях до національного безпам'ятства народу, повідомляє Слово і діло.

Про це заявив почесний Патріарх Православної церкви України, предстоятель УПЦ КП Філарет.

"Церква проти переходу українців з кирилиці на латиницю. Нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів просвітників слов'янських, святих Кирила і Мефодія, святого Климента Охридського. Вона є традиційною для українського народу, справжнім духовним національним надбанням, яким ми повинні пишатися" , - заявив Патріарх.

Філарет нагадав, що Кирилиця присутня на стародавніх монетах Київської Русі, їй написані видатні пам'ятки української писемності. Своє походження Кирилиця веде з Болгарії, тому твердження про "російськості" кирилиці - помилкові та безпідставні. Київська Русь сприйняла кириличний лист значно раніше, ніж це зробили росіяни, тому українці не повинні соромитися своєї писемності тільки тому, що її вкрала менш культурна Москва.