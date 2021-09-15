Церква категорично проти переходу на латиницю - Філарет
Українська православна церква категорично проти будь-яких спроб перекласти українську мову з кирилиці на латиницю, оскільки це вірний шлях до національного безпам'ятства народу, повідомляє Слово і діло.
Про це заявив почесний Патріарх Православної церкви України, предстоятель УПЦ КП Філарет.
"Церква проти переходу українців з кирилиці на латиницю. Нинішня алфавітна система письма є усталеною на землях Руси-України ще з давніх часів просвітників слов'янських, святих Кирила і Мефодія, святого Климента Охридського. Вона є традиційною для українського народу, справжнім духовним національним надбанням, яким ми повинні пишатися", - заявив Патріарх.
Філарет нагадав, що Кирилиця присутня на стародавніх монетах Київської Русі, їй написані видатні пам'ятки української писемності. Своє походження Кирилиця веде з Болгарії, тому твердження про "російськості" кирилиці - помилкові та безпідставні. Київська Русь сприйняла кириличний лист значно раніше, ніж це зробили росіяни, тому українці не повинні соромитися своєї писемності тільки тому, що її вкрала менш культурна Москва.
"Спроби відкинути всю цю багатовікову історичну культурну спадщину позбавляють наш народ історичної цінності, руйнують генетичний код і ставлять на шлях національного безпам'ятства. Згадаймо Тараса Шевченка, який вчив чужого вчитися і не боятися", - резюмував Патріарх.