4 простих рішення, як скоротити кількість солі в їжі

Для більшості з нас сіль - життєво важливий компонент, який робить їжу приємною на смак. Проте, коли в вашому тілі занадто багато солі, воно може порушити артеріальний тиск, повідомляє WomanEL.

Чи варто вам використовувати замінник солі? Багато в чому це залежить від вашого особистого здоров'я. Якщо ваш лікар сказав вам, що у вас високий кров'яний тиск, або попросив вас є менше натрію, використання замінника солі може бути корисним зміною.

Є багато замінників солі

Надайте їжі додатковий смак за допомогою сумішей спецій, що не містять солі.

Спробуйте різні джерела солі, такі як сир пармезан, соєвий соус, мариновані овочі та пасту місо. Всі ці продукти з високим вмістом натрію. Але вони містять інші типи ароматизаторів, такі як кислота або умами. Що може означати, що вам потрібно використовувати менше, ніж якби ви використовували звичайну сіль.

Додайте трохи кислоти. Кислота - це альтер его солі. І те, і інше важливо для правильного приправленій їжі. Замість того, щоб додавати щіпку солі, вашій страві може знадобитися трохи оцту або лимонного соку. Якщо ви навчитеся використовувати кислоту, щоб збалансувати смак їжі, це може природним чином привести до зменшення кількості солі.

Для додання смаку використовуйте також часник і свіжі трави. Іноді використовувати менше солі так само просто, як додати інші ароматизатори. Такі продукти, як цибуля-шалот, кінза, кріп або петрушка, дуже ароматні. Вони можуть зробити м'які продукти чудовими без додаткової солі.