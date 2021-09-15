США мають намір домогтися визнання необхідності вакцинації 70% населення світу

На майбутньому саміті з питань боротьби з пандемією COVID-19 США мають намір домогтися визнання, що для перемоги над поширенням інфекції необхідно забезпечити вакцинацію 70% світового населення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що США розглядають як мету, 70-відсотковий рівень вакцинації, повідомляють ЗМІ.

Міжнародний саміт, присвячений боротьбі з пандемією COVID-19 і питань глобальної вакцинації, заплановано на 22 вересня.

"Під час саміту президент Байден закличе голів держав, глав урядів і міжнародних організацій, лідерів бізнесу, благодійних і неурядових організацій зібратися разом, щоб взяти на себе зобов'язання покласти край пандемії COVID-19" , - йдеться в запрошенні на саміт, який потрапив у розпорядження газети The Washington Post.

Очікується, що зустріч на вищому рівні відбудеться в віртуальному форматі.

За даними порталу Axios, у Вашингтоні хочуть, щоб країни, які беруть участь у саміті, пообіцяли, що COVAX (глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19) має бути основним засобом поширення вакцин.

При цьому мета команди Байдена полягає в тому, щоб переконати багатші країни жертвувати, а не продавати будь-які надлишки вакцини, зазначає портал.

Як повідомили джерела Axios, США мають намір запросити на саміт Росію і Китай.