Росія зупинила розробку ракети для польотів на Місяць

Росія зупинила розробку ракети для польотів на Місяць

Проект надважкої ракети буде переглянутий з метою використання більш проривних технологій, пояснили в Роскосмосі, повідомляє Корреспондент.

У Росії призупинено проектування надважкої ракети для польотів на Місяць. Але ці роботи можуть відновити після уточнення програми, сказав гендиректор самарського Ракетно-космічного центру (РКЦ) Прогрес Дмитро Баранов.

Він уточнив, що роботи призупинені на стадії технічного проектування. Раніше передбачалося, що воно завершиться в жовтні 2021 року.

Дослідно-конструкторська робота Елементи СТК передбачала розробку ключових елементів і технологій створення космічного ракетного комплексу надважкого класу. Вона виконувалася Прогресом на замовлення Роскосмосу. Ракета повинна була складатися ракет Союз-5 і Союз-6 на киснево-гасових двигунах РД171МВ і РД-180МВ, що розробляються РКЦ Прогрес.

Водночас Баранов не відкидає, що в майбутньому відповідні роботи можуть бути відновлені, якщо таке рішення прийме Роскосмос. При цьому, зазначив він, підприємство спільно з держкорпорацією "веде роботу з уточнення програми створення космічного ракетного комплексу ракети-носія надважкого класу".

У грудні минулого року гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував, що проект надважкої ракети, яка отримала найменування Єнісей (а в більш важкій версії - Дон) буде переглянутий з метою використання більш проривних технологій - метану як палива замість кисню і гасу.

У січні 2021 року рада Російської академії наук з космосу рекомендувала відкласти створення надважкої ракети. А в лютому Баранов заявляв ЗМІ, що технічне проектування ракети Єнісей призупинено через те, що можлива корекція її вигляду. Тепер роботи зі створення киснево-гасової надважкої ракети повністю припинені.

Раніше Рогозін заявив, що Росія не бажає брати участь в гонці за освоєння Місяця, але і не дозволить його приватизувати.

У свою чергу тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про право США на ресурси Місяця. Документ дає право американським компаніям почати комерційне освоєння ресурсів супутника Землі та інших небесних тіл.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics