Росія зупинила розробку ракети для польотів на Місяць

Проект надважкої ракети буде переглянутий з метою використання більш проривних технологій, пояснили в Роскосмосі, повідомляє Корреспондент.

У Росії призупинено проектування надважкої ракети для польотів на Місяць. Але ці роботи можуть відновити після уточнення програми, сказав гендиректор самарського Ракетно-космічного центру (РКЦ) Прогрес Дмитро Баранов.

Він уточнив, що роботи призупинені на стадії технічного проектування. Раніше передбачалося, що воно завершиться в жовтні 2021 року.

Дослідно-конструкторська робота Елементи СТК передбачала розробку ключових елементів і технологій створення космічного ракетного комплексу надважкого класу. Вона виконувалася Прогресом на замовлення Роскосмосу. Ракета повинна була складатися ракет Союз-5 і Союз-6 на киснево-гасових двигунах РД171МВ і РД-180МВ, що розробляються РКЦ Прогрес.

Водночас Баранов не відкидає, що в майбутньому відповідні роботи можуть бути відновлені, якщо таке рішення прийме Роскосмос. При цьому, зазначив він, підприємство спільно з держкорпорацією "веде роботу з уточнення програми створення космічного ракетного комплексу ракети-носія надважкого класу".

У грудні минулого року гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін анонсував, що проект надважкої ракети, яка отримала найменування Єнісей (а в більш важкій версії - Дон) буде переглянутий з метою використання більш проривних технологій - метану як палива замість кисню і гасу.

У січні 2021 року рада Російської академії наук з космосу рекомендувала відкласти створення надважкої ракети. А в лютому Баранов заявляв ЗМІ, що технічне проектування ракети Єнісей призупинено через те, що можлива корекція її вигляду. Тепер роботи зі створення киснево-гасової надважкої ракети повністю припинені.

Раніше Рогозін заявив, що Росія не бажає брати участь в гонці за освоєння Місяця, але і не дозволить його приватизувати.

У свою чергу тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про право США на ресурси Місяця. Документ дає право американським компаніям почати комерційне освоєння ресурсів супутника Землі та інших небесних тіл.