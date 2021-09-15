Нова хвиля коронавірусу буде більш руйнівною - НАН

В Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання нових випадків коронавірусу. Вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 в країні може пройти швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить огляд епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Як зазначають фахівці, після певного гальмування наприкінці серпня 2021 року, з початком вересня 2021 року темпи зростання кількості хворих істотно перевищили торішні показники.

Між тим, аналогічну динаміку продемонструвало і число нових летальних випадків.

"Збереження такої тенденції вказуватиме на те, що нова хвиля, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки" , - йдеться у звіті.

Вчені додають, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.

Автор: Марія Кучерявець