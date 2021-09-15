Запуск ракет КНДР: Південна Корея та Японія проведуть екстрені засідання

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився найближчим часом провести засідання Ради нацбезпеки для обговорення питань, пов'язаних з пусками КНДР двох балістичних ракет в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом з тим, поки не ясно, чи буде сам президент на ньому присутні. Вона зазначила, що Мун Чже Іна після повідомлень про пуски негайно поінформував начальника управління нацбезпеки президентської адміністрації Со Хун.

Тим часом за повідомленнями японських ЗМІ вказівку про проведення до кінця дня засідання Ради нацбезпеки дав прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга.

Він зажадав активізувати зусилля зі збору та аналізу інформації, що стосується ракетних пусків, передбачити заходи на випадок "непередбаченої ситуації".

Суга запевнив, що "у взаємодії з США і Південною Кореєю" безпеку громадян Японії буде забезпечено.

За даними об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, Північна Корея в середу здійснила пуск двох балістичних ракет в Японське море. Військові зазначили, що ракети невпізнаного типу були випущені з центральних внутрішніх районів Півночі в середу.