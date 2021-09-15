Що очікується на валютному ринку в середу

Вчорашній аукціон, який проводило Міністерство фінансів з метою розміщення облігацій державної внутрішньої позики, показав досить скромні результати: загальна сума проданих ОВДП не дотягнула навіть до 1,2 млрд гривень.

Іноземні інвестори в черговий раз проігнорували їх, в той же час вони продовжують активно продавати вже наявні цінні папери на вторинному ринку і тут же конвертувати отриману гривню у валюту. Вчора безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку опустився до 26,615 гривень на покупку, і такі ціни виявилися досить привабливими для імпортерів. Їх покупки вчора привели до зростання котирувань в другій половині торговельної сесії. Можна припустити, що сьогодні попит на валюту не дозволить безготівковому долару продовжити зниження, і торгівля буде проходити або на вчорашніх рівнях, або навіть переміститься в район 26,70 гривень.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,63/26,69 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок в першій половині дня знизилася на 3 копійки, до 26,69-26,70 гривень, а до вечора повернулася до ранкових цифр 26,72-26,73 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 26,73-26,74 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,70-26,77 гривень.

Євро на ринку FOREX у вівторок спочатку опустився до позначки 1,1800 долара, потім підскочив до 1,1845 після публікації серпневих даних за індексом споживчих цін, які сигналізували про уповільнення інфляції в США, а до кінця дня знову опустився до позначки 1,1799 долара . Вранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,1800-1,1811 долара. Готівковий євро вчора протягом дня продавали по 31,45-31,50 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,45-31,47 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Сьогодні різновірогідні і зростання, і падіння ціни на готівковий євро.

Російський рубль у вівторок здійснював різкі рухи між рівнями 72,55 і 72,95 рубля за долар. Вранці середи він торгується в діапазоні 72,88-73,10 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці у вівторок продавали за тією ж ціною, що і в понеділок: 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати на 1-2 копійки, до 3,64-3,67 гривень за 10 рублів.