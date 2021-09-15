Головні прем'єри автосалону в Мюнхені

Для початку - непогано. Так можна сказати про перший після карантину автосалоні в Мюнхені. Не дивлячись на скептичне ставлення, тут виявилося чимало цікавих прем'єр. Сайт з'ясував, ніж автомобільні гіганти будуть дивувати і залучати своїх покупців, повідомляє Autoconsulting.

Нова концепція, нове місце проведення, і інтерес публіки, явно скучила за живим подій. Вираз цього інтересу до IAA MOBILITY в Мюнхені - близько 400 000 відвідувачів з 88 країн. На 250 000 квадратних метрів виставкової площі у виставковому центрі Мюнхена і на відкритому просторі в центрі міста свої новинки показували 744 експонента. Серед них - і автомобільні компанії. Розповімо про найцікавіші в алфавітному порядку.

Audi

Audi презентувала концептуальний GrandSphere. Він побудований на платформі PPE, розроблена Audi спільно з Porsche спеціально для електрокарів. Довжина - 5,3 метра, колісна база - цілих 3,19 метра. І це більше, ніж у подовженій версії седана A8. У GrandSphere 2 електромотора - на кожній з осей. Загальна їх потужність - 721 к.с., максимальний обертовий момент - 960 Нм. Розгін до сотні - менше 4 с. Запас ходу на одній зарядці - 750 км.

BMW

Головна прем'єра баварців - концепт I Vision Circular. Він зроблений з перероблених матеріалів, і сам повністю переробляється.

Кузов - з вторинного алюмінію, анодованого під бронзу. Корми зі сталі з термообробкою. Ніякої фарби. Немає також центральної консолі і приладової панелі. Зате - маса сенсорних кнопок.

Ще одна прем'єра BMW - електрокроссовер ІХ.

Завдяки ефективній технології BMW eDrive і повністю електричному повному приводу BMW iX xDrive 50 має запас ходу в 630 км (BMW iX xDrive40: 425 км) і ідеально підходить як для їзди по місту, так і для далеких поїздок. Миттєво доступний крутний момент і плавне прискорення при старті з місця дозволяють BMW iX точно і спонтанно реагувати на кожен рух педалі акселератора і забезпечувати плавне водіння. Потужність - 385 кВт / 523 к.с., розгін до 100 км / год - 4,6 секунди. Обіцяють, що в Україні ми можемо побачити його вже восени.

Cupra

CUPRA планує стати повністю електричним брендом до 2030 року. І першою серійною електричної моделлю буде CUPRA Born. Cupra Born - емоційна версія Volkswagen ID.3. Він буде доступний з електромоторами потужністю 150, 204 і 231 к.с. і відповідними АКБ. У найпотужнішою версією e-Boost - це батареї ємністю 77 і 58 кВт-год. Розгін до 100 км/год, відповідно - 7 с і 6,6 с. Запас ходу на одній зарядці - 540 км і 420 км. За 7 хв суперчарджер дає 100 км пробігу. Серійне виробництво Cupra Born - вже цієї осені.

Great Wall

Концерн Great Wall показав новий електричний бренд Ora. А також - свій преміальний бренд Wey з кросоверами Coffee - 1 і 2. Це дебют Wey в Європі. Кросовери мають повний привід завдяки двом електромоторам (на кожній осі). Потужність у 1-го "Кава" 354 к.с., розгін до сотні за 4,9 с, запас ходу - 400 км. У "Кава-2" обіцяють - 320 к.с., 4,3 с і 710 км.

Hyundai

Hyundai представив повністю екологічну експозицію з електро моделей суббренда IONIQ. Це Ioniq 6, а також - роботаксі на базі Hyundai Ioniq 5.

Renault

Renault показав новий Megane в електричної кроссоверним версії з величезним екраном в салоні. Його побудували на платформі CMF-EV - такий же, як до Nissan Ariya.

Renault Megane E-Tech 2022 оснастять АКБ на 40 або 60 кВт. Більш потужний забезпечить пробіг на одному заряді в 470 кілометрів. Електромотор має потужність 215 к.с.

Ще одна новинка - Renault 5 Prototype - компактний міський електромобіль, натхненний класичним Renault 5. Він піде в серію в 2025 р

Dacia, яка у нас продається під маркою Renault, показала 7-місний універсал Dacia Jogger. Це - сімейний автомобіль, який можна використовувати і в комерційних цілях. Dacia Jogger буде доступний з двома двигунами на вибір: новим бензиновим TCe 110 і газо-бензиновим ECO-G 100.

Volkswagen

Головна новинка Volkswagen - електричний хетчбек-кросовер за 20-25 тисяч євро ID. LIFE. Автомобіль орієнтований на наймолодшу аудиторію покупців. У нього кузов із пластику, знімна м'яка дах і шини - з переробленої гуми, велюр - з колишніх пластикових пляшок, а ось дерев'яний шпон - справжній. Такий собі сучасний Trabant. Але немає - електромотор має потужність 234 к.с. і розганяє кросовер до 100 км/год за 6,9 секунди. А акумулятор забезпечить запас ходу близько 400 кілометрів.

Наступна IAA MOBILITY з Мюнхені - в 2023 році.