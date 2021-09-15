Показники COVID-госпіталізацій перевищені в семи регіонах
Станом на 14 вересня, усі області України перебувають у "зеленій" зоні адаптивного карантину. Водночас зростає кількість регіонів, у яких епідеміологічні показники перебувають не в межах норми, повідомляє РБК-Україна.
Про це свідчать дані МОЗ.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у:
- Вінницькій області - 83,0%
- Волинській області - 64,7%
- Закарпатській області - 62,8%
- Івано-Франківській області - 60,6%
- Луганській області - 82,8%
- Львівській області - 75,5%
- Рівненській області - 51,9%
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.
Автор: Інна Собора