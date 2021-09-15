Ціна газу в Європі оновила рекорд

Ціна газу на ф'ючерсному ринку Європи продовжує оновлювати рекорди. На відкритті торгів перевищила позначку в 830 доларів за тисячу кубометрів, а хвилинами пізніше - 840 доларів за тисячу кубів. Про це свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на 9:35 становила 841,39 долара за тисячу кубометрів.

Ціна газу в Європі росте прискореними темпами з ряду причин: через низький рівень заповненості європейських підземних сховищ газу (ПСГ), невизначеності з запуском газопроводу "Північний потік-2", а також погоди.