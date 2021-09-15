У Туреччині вакцинованих туристам надають знижки

У Туреччині вакцинованих туристам надають знижки

Готелі в Туреччині почали робити знижки на проживання для відпочивальників, які зробили щеплення від COVID-19, повідомляє Вести.

Таким чином готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації.

Першими акційну програму ввели в курортному місті Різе у північно-східній Туреччині. При пред'явленні сертифіката про завершення повного курсу вакцинації або її першого етапу туристам надається знижка в розмірі десяти відсотків від загальної вартості проживання.

Крім того, готельєри Каліпсо і Каппадокії також почали застосовувати дисконтну систему. Тепер керівництво готелів надає для щеплених клієнтів знижку у 20%, а для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі, - 50%.

При цьому уточнюється, що першими, хто скористався представленими знижками, стали місцеві жителі, оскільки Чорноморське узбережжя Туреччини для іноземних мандрівників залишається менш популярним, ніж курорти на Середземному та Егейському морях.

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