Поєднання стилів в тренді: як носити бейсболки восени 2021
Бейсболки транзитом відправляються з літнього гардероба в осінній. Носити їх можна з тренчами, пальто, костюмами, стьобаними куртками, в поєднанні з шарфами і окулярами, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Яна Платонова.
Як носити бейсболку восени 2021: приклади луків
Бейсболка з пальто. Також бейсболку восени 2021 можна носити з пальто і тренчами.
Бейсболка з піджаками і жакетами.
З джинсами і, звісно, спортивним костюмом.
З сорочками і брюками, піджаками і куртками, змішувати стилі - це весело.
Автор: Тетяна Турчанікова