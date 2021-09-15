Поєднання стилів в тренді: як носити бейсболки восени 2021

Бейсболки транзитом відправляються з літнього гардероба в осінній. Носити їх можна з тренчами, пальто, костюмами, стьобаними куртками, в поєднанні з шарфами і окулярами, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Яна Платонова.

Як носити бейсболку восени 2021: приклади луків

Бейсболка з пальто. Також бейсболку восени 2021 можна носити з пальто і тренчами.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Бейсболка з піджаками і жакетами.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

З джинсами і, звісно, спортивним костюмом.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

З сорочками і брюками, піджаками і куртками, змішувати стилі - це весело.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Автор: Тетяна Турчанікова