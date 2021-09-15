Загострення на Донбасі: РФ підсилює бойовиків ОРДЛО

Головне управління розвідки України повідомило про нарощування російських окупаційних сил на окупованій частині Донбасу, повідомляє Depo.ua.

Зокрема, росіяни на територіях так званих "ЛНР" і "ДНР" проводять збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами. Крім цього, проводяться комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі, реактивно-артилерійських батарей. Також, за даними розвідки, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил і знищення елементів відеоспостереження.

Власне, активізація російських бойовиків проглядається і з щоденних зведень штабу Об'єднаних сил. Протягом останнього часу рідко яка доба обходиться без ворожих обстрілів у кількості менше десятка.

Так, від початку вересня таких обстрілів було зафіксовано вже 133, загинули 5 українських захисників (причому всі п'ятеро – за останні три дні). А ще навіть половини місяця не минуло. Для порівняння, у серпні цього ж року за весь місяць було зафіксовано 200 обстрілів, внаслідок яких 9 українських бійців загинули.

Також привертає увагу інша закономірність: майже всі ворожі обстріли тепер здійснюються з великокаліберних мінометів 120-мм і ствольної артилерії (з гармат) калібру 122-мм. Обидва види зброї заборонені Мінськими угодами і протягом останніх років застосовувались бойовиками відносно нечасто.

За великим рахунком, бойовики не пустили в хід хіба що "гради" і озброєння бронетехніки – танків, БМП і БТР. Однак не виключено, що й це не за горами. Адже на початку вересня місія ОБСЄ, здійснюючи моніторинг відведення озброєння, зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території 53 одиниці зброї та військової техніки, які розташовані з порушенням лінії відведення. Серед цього озброєння фігурують і танки, і самохідні великокаліберні гаубиці.

Усе це свідчить про високу ймовірність ще більшого загострення ситуації на Донбасі найближчим часом. Однак українське військове командування заспокоює – ситуація перебуває під контролем.

"Дійсним складом Збройних сил сьогодні відпрацьовуються плани та завдання. Плюс, у нас є плани та програми, які дозволяють у найкоротший термін наростити боєздатність армії, я маю на увазі й у чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії" , – заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він запевнив, що Збройні сили будуть готові відбити російський наступ, тому що вони до цього готуються щодня і саме цьому присвячена вся діяльність армії.

"Ймовірність загрози широкомасштабного наступу Збройних сил Російської Федерації є у нас з 2014 року. Відповідно, ми готуємося і відпрацьовуємо плани. Це звичайна військова практика, це роблять у всіх державах світу" , – додав командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв.

Також він наголосив, що українські військові не мають заборони відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли, тому реагувати за потреби будуть швидко, як того вимагатиме ситуація.

Крім цього, Україна готується до проведення масштабних міжнародних військових навчань "Об'єднані зусилля-2021", які у вересні пройдуть одразу на всіх полігонах нашої країни. У них візьмуть участь понад 600 одиниць військової техніки 12 500 військовослужбовців з 15 країн, 11 з яких – члени НАТО.

Таким чином і справді може бути, що всі ці російські активності на Донбасі – ні що інше, як чергове брязкання зброєю. Адже якось важко уявити спроби агресії з боку бойовиків "Л-ДНР" у той час, коли в країні перебуває солідний військовий контингент НАТО і українська армія у повній бойовій готовності.