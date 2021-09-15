Новий iPhone 13 розсмішив соцмережі: жарти і меми
Презентація Apple, на якій компанія представила свої останні інновації, зокрема і свій флагман iPhone 13, стала подією світового масштабу, повідомляє УНИАН.
І поки "яблучні" фанати вже оформляють попередні замовлення на iPad, Apple Watch і iPhone останніх моделей, скептики влаштували в соцмережах справжній парад мемів.
Головним чином, автори висміюють візуально мало помітні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями загалом теж.
Не обійшлося і без усталених жартів про продаж органів заради новинки.
А когось повеселило розташування камер - по діагоналі.
Знайшлося місце і жартам про не таку вже й необхідність такої обновки.