Новий iPhone 13 розсмішив соцмережі: жарти і меми

Презентація Apple, на якій компанія представила свої останні інновації, зокрема і свій флагман iPhone 13, стала подією світового масштабу, повідомляє УНИАН.

І поки "яблучні" фанати вже оформляють попередні замовлення на iPad, Apple Watch і iPhone останніх моделей, скептики влаштували в соцмережах справжній парад мемів.

Головним чином, автори висміюють візуально мало помітні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями загалом теж.

"Я намагаюся вловити різницю між iPhone 12 Pro Max і iPhone 13 Pro Max" / фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

"Перша зустріч iPhone 11, 12 і 13" / фото з соцмереж

Не обійшлося і без усталених жартів про продаж органів заради новинки.

"Я в пошуках непотрібних мені органів після оголошення про iPhone 13" / Фото з соцмереж

"Як я бачу новий iPhone" / фото з соцмереж

А когось повеселило розташування камер - по діагоналі.

Фото з соцмереж

Фото з соцмереж

Знайшлося місце і жартам про не таку вже й необхідність такої обновки.