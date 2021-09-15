В Україні показали новітні кросовери

На виставці Plug-In Ukraine 2021 «КиївЕкспоПлаза» представлені різні чисто електричні та гібридні кросовери як європейського, так і китайського виробництва, повідомляє Автоцентр.

На виставці Plug-In Ukraine 2021, яка проходить в «КиївЕкспоПлаза» з 14 по 16 вересня, можна побачити різний електричний і гібридний автотранспорт, перш за все це кросовери. Почнемо огляд з Peugeot 3008 1.6 PHEV 300.

Машина оснащена 1,6-літровим ДВС потужністю 200 к. с. (300 Нм) і двома електромоторами (на передній і задній осі) на 110 і 113 к. с. Ємність батареї - 13,2 кВт.год

Таким чином, сумарна потужність гібридної силової установки становить 300 к. с. З нею в парі працює 8-ступінчаста роботизована коробка передач.

Максимальна швидкість досягає 235 км/год, а розгін від 0 до 100 км/год займає всього 5,9 с. У гібридному режимі витрата палива в змішаному циклі складає всього 1,5 л на 100 км. Вартість версії GT Pack посилання - 1 515 700 грн.

Поруч представлений кросовер - побратим по концерну Stellantis - модель DS 7 Crossback E-Tense, який має таку ж гібридну силову установку, що і Peugeot 3008 1.6 PHEV 300. Ціна на показану на стенді версію становить 1 811 200 грн.

Що ж стосується китайських виробників, то на стенді компанії VOLTauto експонувалися чотири кросовера різних брендів. Почнемо з розкішною моделі GAC Aion LX80D, яка оснащется 408-сильним (700 Нм) електромотором і батареєю ємністю 93 кВт.

В результаті запас ходу досягає 600 км. Ціна моделі 2019 року в топової комплектації - 45 тис. доларів.

Поруч можна побачити кросовер також моделі 2019 року - BYD TANG, що має електродвигун на 245 к. с. (330 Нм), батареї 82,8 кВт і запас ходу до 520 км. Ціна - ті ж 45 тис. доларів.

Ще два кросовера, відокремлені на стенді проходом - це моделі вже 2020 року, марок Сhangan і Weltmeister.

Перша з них СS55 E-Rock оснащена мотором в 218 к с. (300 Нм), батареєю 84,2 кВт. ч і може проїхати без подзярядку до 605 км.

Друга - Weltmeister EX5-Z NEX укомплектована також 218-сильним мотором (315 Нм), має батарею 69 кВт.год і непоганий запас ходу - 520 км. Вартість цих двох машин - по 29 тис. доларів кожна.