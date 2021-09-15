Ціна газу в Європі продовжує аномальне зростання

Ціна на газ в Європі продовжує своє ралі в міру настання холодів при повній неготовності європейської газової системи до опалювального сезону. Запаси в підземних сховищах регіону знаходяться на рівні історичних мінімумів, а на газопровод "Північний потік-2" до початку роботи чекає довгий шлях погоджень в відомствах ФРН і ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures в середу вранці досягла 72,4 євро за МВт.год, або $884 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Історична перспектива порівняння поточних цінових піків впирається в зліт котирувань в березні 2018 року до тисячі доларів за тисячу кубометрів, коли в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $969 за тисячу кубометрів.

У серпні 2021 року середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, з початку вересня - вже $683 за тисячу кубометрів.

Головний фактор зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при його обмеженому надходженні по трубопроводах і в зрідженому вигляді. До переходу від закачування до відбору з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%.