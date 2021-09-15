Юрій Горбунов зворушив новим фото з маленьким сином

Популярний телеведучий Юрій Горбунов насолоджується теплими осінніми днями разом із найріднішими. Зірковий татусь поділився світлиною, на якому ніжно тримав на руках маленького сина. Данилові днями виповниться один місяць, повідомляє 24 Канал.

У ведучого розпочався новий телевізійний сезон, тому вдома він тепер буває рідше. Однак чоловік не забуває про найрідніших і увесь вільний час намагається приділити дружині та синам.

Зірковий татусь потішив шанувальників фотографією, де показав сина Данила, який народився 19 серпня. Юрій позував на камеру на веранді власного заміського маєтку. Він був одягнений у білу футболку з принтом. Малюка також одягнули в білосніжний одяг. Маленький Данило солодко спав на грудях у батька.

"З любов'ю на одному диханні!" , – з трепетом написав Горбунов під знімком.