Світовий борг досяг історичного рекорду

Світовий борг досяг історично рекордного рівня в 296 трильйонів доларів у другому кварталі 2021 року, повідомляє Лента.ру.

Зростання склало 4,8 трильйона доларів, підрахував Інститут міжнародних фінансів (IIF).

Це число на 36 трильйонів доларів перевищило допандемійний показник. Якщо темпи запозичення урядів різних країн світу, банків і корпорацій будуть такими ж, то скоро світової борг перевищить 300 трильйонів доларів, упевнений директор відділу досліджень IIF з питань стійкості Емре Тіфтік.

У другому кварталі співвідношення світового боргу до ВВП скоротилося - загальне боргове навантаження склало близько 353 відсотків ВВП, що на 9 відсотків нижче пікового значення в першому кварталі.