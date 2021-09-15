Чиновника Міноборони піймали на хабарі в $30 тисяч

Начальник Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України та його посередник були затримані під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомив Офіс генпрокурора﻿.

За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис. доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області.

Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди та укладення договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.

Їх було затримано після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші учасники схеми.