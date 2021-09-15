Чиновника Міноборони піймали на хабарі в $30 тисяч
Начальник Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України та його посередник були затримані під час одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, вони вимагали від представника товариства 30 тис. доларів США за сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт. Гостомель Київської області.
Також за ці кошти вони обіцяли надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт. Гостомель у користування на умовах оренди та укладення договорів про капітальне будівництво на землях, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка.
Їх було затримано після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис доларів США.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші учасники схеми.