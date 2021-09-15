Фактори, через які ви хропете ночами: що у вашій спальні не так

Хропіння - це звук, який виникає при проходженні повітря через дихальні шляхи, коли вони частково заблоковані. Тканини в верхній частині дихальних шляхів торкаються один одного і вібрують, змушуючи вас хропіти. Практично всі дорослі час від часу хропуть, повідомляє WomanEL.

Якщо ви прокидаєтеся зі скаргами на хропіння, запитаєте, чи трапляється він щоночі. Якщо так, зверніться до лікаря. Ви виключили основні захворювання? Тоді в чому може бути проблема? Наступні речі у вашій спальні можуть спровокувати хропіння.

Старі подушки

Подушки можуть бути джерелом пилових кліщів. І близькість до цих алергенів може викликати алергічну реакцію, яка може привести до хропіння. Кожні пару місяців ви повинні вивішувати їх на вулиці, щоб провітрювати.

Ви також повинні прагнути змінювати подушки кожні шість місяців, щоб звести до мінімуму кількість пилових кліщів і інших алергенів. При заміні подушок обов'язково вибирайте подушки, які належним чином підтримують голову і шию, оскільки відсутність підтримки може викликати дискомфорт і збільшити ризик хропіння.

Сухе повітря

Виявляється, сон зі зволожувачем повітря у вашій кімнаті іноді може мати велике значення, особливо якщо ваш хропіння викликаний алергією або закладенням у носі.

Сухе повітря викликає подразнення дихальних шляхів і підвищує ймовірність хропіння. Тому додавання вологи в повітря може творити чудеса і допомогти вам подолати цю проблему.